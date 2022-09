Anny (80) is alleen, maar of ze ook eenzaam is? ‘Ze komen vaak niet verder dan de appelmoes’

Sterre kreeg als 17-jarige de diagnose botkanker en liet dat filmen: ‘Ze heeft haar ziekte omgezet in kracht’

DEN BOSCH - Sterre van Wijlen is 17 als ze botkanker blijkt te hebben. Twee jaar later, na hele diepe dalen, is de Brakelse ‘schoon’. En schittert ze op de rode loper bij de première van de indrukwekkende documentaire over haar strijd. Net5 zendt de docu uit op 28 september om 21.25 uur.

