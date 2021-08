Applaudisserende erehaag als afscheid voor Bosschenaar die slachtoffer werd van dodelijk ongeval, veroorzaakt door autodief

Autodief moet langer in de cel, man uit Geldrop was opgenomen in psychia­trisch ziekenhuis

4 augustus DEN BOSCH - De autodief uit Geldrop (43) die zondag in Den Bosch een dodelijk ongeluk veroorzaakte, moet minstens twee weken langer opgesloten blijven. Dat is woensdag bepaald door de rechter-commissaris. Het Brabants Dagblad meldde al eerder dat de man onlangs verward gedrag vertoonde. Nu blijkt dat de man met een rechterlijke machtiging opgenomen was in een psychiatrisch ziekenhuis.