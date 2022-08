Automobilist (20) zigzagt met snelle huurauto over A2 en racet door Den Bosch, rijbewijs afgepakt

Op Marco Kroon geïnspi­reer­de voorstel­ling in première in Geniemuse­um Vught

DEN BOSCH/VUGHT/TILBURG - Met de voorstelling Kroon biedt het Tilburgse theatergezelschap Het Zuidelijk Toneel bezoekers een kijkje in de complexe en besloten wereld van Defensie. Vanaf september speelt de voorstelling op diverse locaties in Nederland waaronder het Geniemuseum in Vught.

15 augustus