Automobilist (61) raakt onwel en overlijdt in Den Bosch

Woon- en winkelge­bied ‘Marktveld­plein’ in Vught moet plek worden om elkaar te ontmoeten

VUGHT - Een jaar nadat de ‘eerste’ paal de grond in ging, is woensdag in Vught de ‘eerste’ steen gelegd voor het woon- en winkelgebied ‘Marktveldplein’. Symbolisch, want er zijn in het Centrumplan Oost inmiddels al vele duizenden bakstenen op elkaar gestapeld. De bedoeling is dat de eerste appartementen en winkels over een klein jaar worden opgeleverd.

2 november