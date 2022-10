Automobilist kruipt dronken achter het stuur met kind in de auto, negeert stoplicht en rijdt te hard

Zo ziet de Zuid-Willems­vaart in Den Bosch er straks uit: meer groen, een rotonde, een brug en minder asfalt

DEN BOSCH - Een voetgangersbrug als een over de Zuid-Willemsvaart gevallen boom. Het is één van de drie projecten in het gebied bij de Bossche binnenstad die voor een metamorfose moeten gaan zorgen. Dinsdagavond presenteerde de gemeente Den Bosch de plannen.

12 oktober