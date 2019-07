Automobilist onder invloed van drank en drugs rijdt vrouw aan in Den Bosch

Straat­beeld: Een nieuw terras op het Kerkplein­tje?

29 juli Ma 29 jul. Plots is daar een splinternieuw terras op het Kerkpleintje, met een stoeltje of veertig. Maar wie er gaat zitten, wordt niet bediend. Het terras is namelijk niet echt, net als de kledingzaak waar de tafels en stoelen voor staan, niet plots een horecazaak is. Wie goed om zich heen kijkt, ziet dan ook genoeg raars gebeuren.