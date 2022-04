Beloning voor uren en uren aan vrijwillige inzet voor paarden, parochies en koren

Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

Uit Nuland: José van der Biezen-van der Doelen (59) is vrijwilligster bij onder meer buurtvereniging De Raadhuisrakkers, rijvereniging De Paardenvriend en ponyclub De Paardenvriendjes en Agrarische Natuurvereniging (ANV) d’n Beerse Overlaet. Jan Heijmans (78) is actief bij het Gilde St. Antonius Abt uit Nuland en lid van de kerkhof- en tuingroep van de parochie H. Johannes Onthoofding. Sjef van Helvoirt (79) is vrijwilliger bij de heemkundewerkgroep Nuwelant, gemeenschapsblad De Klepel en Historisch Periodiek Spoorzoeker.

Uit Rosmalen: Jolien van der Heiden-de Vos (55) is onder meer begeleider bij basisschool de Vlek Rosmalen/Educatief Centrum Sparrenbos, hoofd van de werkgroep communievoorbereiding bij Parochie Heilige Maria, oprichter van het koor Joy’n us en lid van het bouwteam voor een nieuw parochiecentrum. Echtpaar Theo Coppens (76 jaar) en Henny Coppens-van Griensven (78), Theo is onder meer actief voor de Zonnebloem (afdeling Rosmalla), Rabobank Clubsupport en zette zich in voor de parochie H. Birgitta. Zijn vrouw Henny is vrijwilliger bij onder meer parochie H. Maria, de Zonnebloem afdeling Rosmalla en de bezoekdienst Rosmalen. Will van Schaik (74) is onder meer hulpkoster bij de Heilige Annakerk in Hintham, leidt de jaarlijkse bouwgroep voor de opbouw van de kerststal in de Annakerk en verzorgt een taxidienst voor minder mobiele parochianen. Tine Hutten (82) is onder meer mede-oprichtster van businessclub Silva Ducis, vrijwilligster bij de Vincentiusvereniging en bestuurslid bij woonzorgcentrum Hof van Hintham.

Uit Den Bosch: Pim Sampers-Leusen (79) was onder meer consulente en begeleidster bij de Landelijke Stichting Ouders en Verwachten van Drugsverslaafden kinderen, begeleidster van de zelfhulpgroep Ouders van oudere druggebruikers die niet meer clean en gastvrouw en kantinebeheerder bij Biljartcentrum Maassingel. Phily Goosen-Nouwens (75) was onder meer bestuurslid en vrijwilligster van de Parochie Annakerk, van het Ministerie van Jeugdzaken van de Oeteldonksche club, de Stichting October 1944. Maarten Helmich (74) was bestuurslid bij voetbalclub OSC, lid van de ouderraad van het Jeroen Bosch College, begeleider bij organisatie In de Roos en is vrijwilligster bij Anthoniegaarde. Betsie Loeffen (85) is beschermvrouwe van stichting Natuureducatie Bleijendijk in Vught en vrijwilligster bij de Congregatie van de Dochters van Maria en Joseph. Jos Versfeld (72) is onder meer bestuurslid en jeugdtrainer bij badmintonvereniging DENO en vrijwilliger bij Watersportvereniging Neptunus, IVN en bij Kring Vrienden. Bea Wolf-Grevers (67) is onder meer voorzitter van de evenementencommissie, aanspreekpunt/coach lief en leed commissie en voorzitter van de reiscommissie van het Jeroen Bosch Koor. Theo Libregts (57)is beheerder van de Brede Bossche School in Nieuw Zuid en was vrijwilliger bij de activiteitencommissie van Farent.

Gerry van der Schoot (60) uit Nuland was Deken Schrijver en is Hoofdman van het Gilde Sint Antonius Abt. Hij is onder meer bestuurslid van Gildekring De Hoge Schuts, bestuurslid van de Gildekring Maasland en bestuurslid en secretaris van de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden en medeoprichter en voorzitter van de Dorpsraad Nuland. Hans van Dartel (71) uit Engelen was onder meer voorzitter van de Bestuurscommissie Ethiek, binnen de Beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek en Jenaplanschool Anthonius Abt en vrijwilliger bij de parochie Sint-Lambertus. Yvonne Schram (65) uit Engelen is oud-wethouder in Den Bosch en bestuurslid van de Bestuursraad Engelen en Bokhoven. Was onder meer vrijwilligster bij de het CNV, KRO en de VNG-Commissie Sport, Toerisme en Recreatie en is lid van de Commissie van Toetsing bij het Kansfonds en voorzitter van het bisschop Bluyssen Fonds. Bert Brunninkhuis (72) uit Den Bosch was onder meer voorzitter van de Joannes Bosco Stichting voor jongeren/kinderen in achterstandsituaties, penningmeester van de Stichting Apotheekhoudende Huisartsen en taalcoach voor Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland. Hij is onder meer voorzitter van Cappella Pratensis.



