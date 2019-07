Benjamin Awad (22) stopte bij brandende vrachtwagen A59 bij Den Bosch om chauffeur te redden: ‘Ik schreeuwde dat hij uit moest stappen’

Awad was onderweg voor zijn werk toen hij een brandlucht rook. ,,Ik dacht in eerste instantie dat het mijn eigen auto was. Maar toen zag ik op de afslag die vrachtwagen langs de kant van de weg staan. Hij was al helemaal aan het roken. De chauffeur was nergens te bekennen. Ik dacht, die ligt dadelijk knock-out in de cabine. Toen ben ik gestopt.”