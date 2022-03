Beste (motor)fietsmonteurs strijden in Den Bosch om Europese titels: ‘Het zijn allemaal technische uitblinkers in hun land’

Wat schotel je eigenlijk een vluchte­ling voor?

Zo’n voormalig kantoorpand is nauwelijks geschikt om in te wonen, en nog minder om te koken. Dus moet cateraar Appèl improviseren om toch eten op tafel te krijgen voor de eerste groep vluchtelingen uit Oekraïne in Den Bosch. En op internet kijken wat de Oekraïense keuken te bieden heeft.

24 maart