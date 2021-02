Bestuurder Ferrari rijdt dik 170 km/uur over A59 bij Nuland

UPDATE Mikkers treedt vooraf op tegen mogelijk danspro­test in Den Bosch: ‘Boete loopt in de duizenden euro’s’

21 februari DEN BOSCH - Gezamenlijk dansen in Den Bosch uit protest tegen de coronamaatregelen. Met een preventieve last onder dwangsom heeft burgemeester Jack Mikkers zondagochtend al het initiatief in zijn gemeente in de kiem gesmoord. Aan het einde van de zondagmiddag zijn er geen signalen dat er in Den Bosch een dansevenement gehouden is.