Beveiligers Baudet die Bossche demonstrant twintig minuten tegen grond drukten niet vervolgd

Kleine dorpen gaven zelfstan­dig­heid toch maar op aan het grote Den Bosch: ‘Als het bordje Empel maar bleef staan’

24 maart ENGELEN/EMPEL/DEN BOSCH - Een woonwijk vol hippe en gewilde dure kastelen óf zware industrie? Engelen moest dan misschien vijftig jaar geleden haar zelfstandigheid opgeven, maar die vieze vervuilers gingen lekker naar een andere plekje in de gemeente Den Bosch. En zo zijn er nog meer dorpen gesneuveld die ooit een zelfstandig waren, zoals Empel; daar is Den Bosch ‘groot’ door geworden. ‘Maar we wonen nu wel mooi in een groot park’.