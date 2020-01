Bewoner gewond bij uitslaande brand in Jheronimustoren Den Bosch

VideoDEN BOSCH - In een woning van de Jheronimustoren aan de Hofvijver in Den Bosch is zondagochtend iets voor 9.00 uur brand uitgebroken. De bewoner raakte daarbij gewond. De woning is uitgebrand en andere appartementen liepen vooral waterschade op.

Het gaat om een woning op de hoek, op de 23e verdieping. Dat is de één-na-hoogste etage. Meerdere brandweerwagens rukten uit. Ook een ambulance kwam ter plaatse. Officier van Dienst van de brandweer Wim Janssen vertelt dat de gewonde bewoner het had over het feit dat de brand bij zijn salontafel zou zijn begonnen. Maar zekerheid daarover heeft Janssen nog niet.

Bewoner gewond

De bewoner van het appartement raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Twee andere personen die in de flat aanwezig waren, ademden rook in. Zij werden ter plaatse geholpen door ambulancepersoneel.

Wim Janssen: ,,We zijn vlak voor negenen met twee tankautospuiten en een waterwagen op de brand afgegaan. Ook werd de ladderwagen meegenomen. We troffen een uitslaande brand aan. Andere flatbewoners hebben zich beneden, buiten het flatgebouw verzameld. Via de droogstijgleiding is water aangevoerd (pijpleiding in het gebouw) om boven te blussen. Dat werkte allemaal uitstekend.”

Flatbewoners verzamelden zich bij Bagels & Beans. Sommigen hadden zelfs twee katten nog snel in een reiskooi gedaan. ,,Ik kon ze redelijk makkelijk vangen en ze zijn nu wel rustig”, zegt een van de bewoners voor de deur bij de broodjes- en koffiezaak.

Sommigen maken zich wel zorgen om de alarmering in het gebouw. ,,Die brandwerende deuren in gangen gingen allemaal dicht. Dat werkt goed. Maar je zou verwachten dat je ook een alarm hoort in het gebouw als er brand is.”

Officier van Diest Wim Janssen is ook ter ore gekomen dat bewoners klagen over het brandalarm. ,,Ik weet niet hoe ze dat hier geregeld hebben. Per compartiment of voor een aantal vloeren. Dat moeten we nog nagaan.”

De bewoners konden rond half elf terugkeren naar hun appartementen. De brandweer had ondertussen het bedrijf Salvage al ingeschakeld. ,,Die kijkt welke appartementen schade hebben als gevolg van de brand. Met name het appartement onder dat waar de brand was, zal waterschade hebben”, zo verwacht Janssen.

