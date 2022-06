Bezorger (69) aangereden, geslagen en beroofd in Den Bosch

Den Bosch wil meer woningen beschermen tegen huisjesmel­kers

DEN BOSCH - Wie vanaf 1 juli een woning van 355.000 euro of minder koopt in de gemeente Den Bosch, moet er verplicht minstens vier jaar in wonen. Hiermee beschermt Den Bosch betaalbare woningen tegen het opkopen door beleggers. Voor de Bossche politiek gaat dat nog niet ver genoeg.

17 juni