Biertje tijdens carnaval, wat kost dat? ‘Wij laten het bij 3 euro’

Vanwege de veiligheid moeten de Bossche horecabedrijven tijdens carnaval de vertrouwde glazen fluitjes en vaasjes vervangen door veiligheidsglas of wegwerpbekers waarin 20 of 25 centiliter bier wordt getapt. ,,Dat is iets minder dan wat in een fluitje of vaasje gaat’’, zegt Roel Huesmann, mede-eigenaar van Roels, Zoetelief en Côte die alle drie in de Korte Putstraat zijn gevestigd.