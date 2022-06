Bijna vijftig amateurschilders in Den Bosch aan de slag met hun ‘uitdagingen van het lege doek’

Beelden van over de kop slaande auto op A59 bij Den Bosch: bestuurder wilde kleine vrachtwa­gen inhalen

DEN BOSCH - De automobilist die dinsdagmiddag drie keer over de kop sloeg op de A59 bij Den Bosch probeerde vlak voor het ongeluk een kleine vrachtwagen in te halen. Dat is te zien op dashcambeelden op de videosite Dumpert. Bij het inhalen raakte de bestuurder een achterligger, om vervolgens via de vangrail van de weg af te slippen.

8 juni