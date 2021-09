Binnenkijken: deze bouwval in Den Bosch werd een droomhuis en kost nu 1,2 miljoen euro

Brabanthal­len zit dringend verlegen om parkeer­ruim­te: ‘Geen Masters of Hardcore, wel vakbeurzen’

3 september DEN BOSCH - ,,We kunnen de parkeerruimte goed gebruiken.’’ Dat zegt Jeroen Dona, directeur van Libéma Beurzen & Evenement Zuid- en West-Nederland, over de parkeerplaats bij de Brabanthallen die beschikbaar is nadat de coronateststraat xl daar inmiddels is afgebroken.