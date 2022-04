Bloemen voor overleden Paul Leeyen bij zijn Bossche cafés: 'Lieve Paul, ik mis je nu al’

Tweede locatie vluchtelin­gen Oekraïne later open

DEN BOSCH - In één week tijd hebben meer dan 90 volwassenen en meer dan 33 kinderen en jongeren uit Oekraïne onderdak gevonden in het kantoorpand aan de Bruistensingel in Den Bosch. Het kantoorpand aan de Hervensebaan voor nog eens 300 vluchtelingen gaat waarschijnlijk nog deze week open.

29 maart