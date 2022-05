Boelens De Gruyter neemt voor 21 miljoen euro zes grote kantoorpanden in Den Bosch over

Met deze aankoop is in totaal 21 miljoen euro gemoeid, zo bevestigt eigenaar Maarten de Gruyter van Boelens De Gruyter. De oud-Bosschenaar is nazaat van de bekende De Gruyter-familie, in het verleden eigenaren van de bekende kruidenier De Gruyter.

De zes grote kantoorgebouwen hebben een totale oppervlakte van bijna 17.000 vierkante meter. ,,Het gaat om locaties waar wij heel vertrouwen in hebben voor de toekomst", reageert Maarten de Gruyter. Zijn bedrijf nam de gebouwen over van het bedrijf Merin. Boelens De Gruyter is niet van plan om op korte termijn veel te veranderen. De Gruyter: ,,In de gebouwen is recent al veel geïnvesteerd. Mogelijk gaan we in de toekomst uitbreiden. En bij de Campus op De Herven willen we het restaurant meer toegankelijk maken voor mensen van buiten de Campus.”