Boeren steken met voedselpakketten Oekraïense vluchtelingen hart onder de riem

Een Oekraïens jongetje steekt triomfantelijk een pakketje vlees in de lucht. ,,This is my favorite food”, juicht hij. Het vlees komt uit een 'boerenpakket’ vol met lokaal voedsel. De zestig vluchtelingen die verblijven bij bezinningscentrum Emmaus in Helvoirt mochten ze als eerste in ontvangst nemen.