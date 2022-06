Borrelen op grote hoogte: rooftop bar The Den is klaar voor de opening

Met ronkende teksten in het persbericht kondigt het hotel aan de Magistratenlaan de bar aan waar je van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat terecht kan. Zo zijn er ‘zinderende cocktails’, ‘mooie champagnes’ in de ‘kosmopolistische bar met sexy interieur’ waar ‘they like to shake things up'. De naam 'Current’ (‘stroming in het Engels) van de bar is geinspireerd op de link van Den Bosch met het water.