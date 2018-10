Bossche Cobie (79) krijgt zak braaksel in gezicht gegooid: 'In de roos, zeiden die schoften’

DEN BOSCH - Uitschot van de maatschappij. Dat is wat de 79-jarige Cobie van den Broek uit Den Bosch te zeggen heeft over de jongens die haar op smerige wijze te grazen hadden genomen. De groep gooide zomaar een zak met braaksel recht in het gezicht van de vrouw. De politie neemt de zaak serieus en is op zoek naar getuigen. ,,Mogelijk zijn er voorbijgangers die iets hebben gezien.”

Het voorval gebeurde zaterdag 20 oktober, maar op aandringen van haar familie komt Cobie nu pas met haar verhaal naar buiten. Ze fietst die middag rond halfvijf naar haar woning in de Maaspoort in Den Bosch. Ze komt net van haar zus vandaan in Vught en heeft er een leuke middag gehad.

‘Kots van een ander’

Ter hoogte van het viaduct aan de Rompertsebaan, zo’n drie kilometer van haar huis, komt ze vijf jongens tegen ‘die haar iets willen vragen’, zo lijkt het. Wanneer ze vaart mindert en met de jongens in gesprek wil, gebeurt voor haar het onvoorstelbare: een van de jongens tovert een zak tevoorschijn en gooit die richting het slachtoffer.

De plastic zak met inhoud belandt recht in haar gezicht. Het gaat om een zure, stinkende substantie. Braaksel, wist Van den Broek meteen. ,,Mijn haar, kleren en bril zaten helemaal onder. Met kots van een ander. Ik wist niet wat mij overkwam.” Van den Broek raapt zich bijeen, stapt op haar fiets en rijdt overstuur naar huis.

‘In de roos!’

In de verte hoort ze de jongens nog lachen en roepen. ,,’Haha, in de roos!’, riepen die schoften mij nog na. Waarom moeten ze iemand van mijn leeftijd op zo’n manier vernederen? Ik snap er helemaal niets van, ik heb hen niets misdaan”, klinkt het verdrietig aan de telefoon.

Onderweg ziet Van den Broek geen hand voor ogen. ,,Mijn bril zat helemaal onder het braaksel. Ik durfde het niet aan te raken, zo vies vond ik het. Toen ik thuiskwam sprong ik gelijk onder de douche en waste ik mijn kleren. Maar zelfs daarna voelde ik me nog vies. Ik schaamde me dood en durfde niemand onder ogen te komen.”

Quote Ik schaamde me dood en durfde niemand onder ogen te komen

Oproep

Op aandringen van haar zus probeert Van den Broek nog die avond telefonisch aangifte te doen. ,,Maar ik stond te lang in de wachtrij en toen heb ik het maar van mij af gezet. Die jongens zullen toch nooit meer gepakt worden, dacht ik.” Tot haar dochter van het incident hoorde. Zij klom in de pen en plaatste een emotionele oproep op Facebook, die ondertussen al ruim duizend keer is gedeeld.

,,Wie was hier getuige van, of heeft stoere verhalen gehoord en weet wie de daders zijn?”, vraagt Carola van den Broek aan haar volgers. Ze heeft haar moeder ervan overtuigd om alsnog aangifte te doen. Dat gaat deze vrijdag gebeuren, bevestigt de politie.

Reactie politie

,,Het is natuurlijk uiterst vervelend en onsmakelijk wat mevrouw is overkomen”, laat een woordvoerder weten. ,,We komen dan ook graag met mensen in contact als hen dit is overkomen. Na de aangifte gaan we kijken welke stappen er gezet kunnen worden. Als het slachtoffer slachtofferhulp wil kan dat uiteraard.”

Met Van den Broek gaat het naar omstandigheden weer goed. ,,Ik heb het wel een plek kunnen geven, maar ik zou echt heel graag willen dat die gasten gepakt worden. Straks doen ze het weer, maar dan bij een ander. Bang om die route weer te fietsen ben ik niet. Zo makkelijk krijgen die schoften mij niet klein.”