Bossche horecazaken (eerder) dicht omdat personeel door corona is besmet: ‘Dit is dramatisch’

Dag Knillis, dag Hôôgheid, ‘Oeteldonk omèrrumt oe’

DEN BOSCH - Een volle Markt in Oeteldonk vormde dinsdagavond het laatste uur voor middernacht hét traditionele sluitstuk van een heel bijzondere carnaval. En hoewel carnavalssymbool Knillis niet op zijn vaste plaats stond, is hij toch ten grave gedragen. Het carnaval is in 2023 terug onder het motto: ‘Oeteldonk omèrrumt oe’.

2 maart