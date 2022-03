Bossche jongeren gaan (sportieve) uitdaging met zichzelf aan: ‘Een betere grip krijgen op je eigen leven’

DEN BOSCH - Veertien jongeren tussen pakweg 17 en 22 jaar uit Den Bosch en omgeving zijn bezig met The Lifestyle Challenge. Ze maken één of twee keer in de week gratis kennis met sporten zoals mountainbiken, survival, atletiek, basketbal of boksen en praten onder meer over (on)gezonde gewoonten en voeding. Bovendien leren de jongeren elkaar zo beter kennen en ontstaan er mogelijk vriendschappen.