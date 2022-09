Bossche kalverslachterij moet Openbaar Ministerie 75.000 euro betalen

Bourgon­disch ’s-Hertogen­bosch in nieuw paviljoen: ‘Voor het eerst crowd control met camera’s’

DEN BOSCH - Achter de schermen op de Bossche Parade wordt hard gewerkt in de aanloop naar Bourgondisch ’s-Hertogenbosch. Nadat het twee jaar was afgelast door de coronabeperkingen is het tijd voor een nieuwe opzet van het culinaire evenement.

14 september