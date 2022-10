Bossche scholieren verkiezen hoger onderwijs boven mbo: ‘Universiteit heeft een hogere status’

Zeker vier keer eerder auto in het water op gevaarlijk knooppunt Empel, waar Hebe en Sanne verongeluk­ten

EMPEL - Op de plek waar Hebe en Sanne zijn gevonden, de A59 bij knooppunt Empel, vonden vaker ongelukken plaats. Het stukje snelweg is al jaren een van de gevaarlijkste in Brabant. Zo staat er niet overal een vangrail. Maar de weg veiliger maken is niet altijd de oplossing: ,,Mensen moet je niet verleiden te hard te rijden.”

