Bossche sok geeft daklozen warm gevoel én voeten

Wat mis je als dakloze het meest? Een dak bovenje hoofd? Of sokken om je voeten warm te houden? Gelukkig is er nu de Bossche sok.

,,Als mensen gebruikte kleren inleveren, zitten daar meestal geen sokken en ondergoed bij", weet bedrijfsleider Marcel Wijnen van Loods, dat onder meer een kringloopwinkel heeft. ,,Mensen gooien sokken bijna altijd weg. Maar voor daklozen is het een belangrijk kledingstuk. Je weet zelf hoe vervelend het is om koude voeten te hebben."

Initiatief in Tilburg

Het Tilburgse bedrijfje Let's do Goods wilde daarin verandering brengen en startte twee jaar geleden het initiatief om daklozen aan sokken te helpen. Het zocht contact met creatieve (ex)daklozen die een ontwerp maakten dat als print voor de sok kon dienen. En zo kreeg Tilburg de primeur in 2020. Sinds deze week staat ook Den Bosch in het rijtje van soksteden: de Bossche sok is er.

Bossche kunstenaar Hannu

Marcel Wijnen bracht Let's do Goods al wat langer geleden in contact met kunstenaar Jarno Hannu die een aantal keren noodgedwongen op straat leefde, maar nu rust vindt in een een eigen huisje. In het ontwerp van Jarno staat onder meer een koffer afgebeeld met daarin een hartje. De koffer staat symbool voor de moeilijke reis die mensen in hun leven soms moeten maken, met vallen en opstaan. Het hartje staat voor Jarno voor vriendschap en het geven en meenemen van liefde, waar de reis je ook naar toe brengt.

De sokken kleuren fraai bij het habijt van broeder Fer van der Reijken van stadsklooster San Damiano.

De Bosschenaar versierde ook het Inloopschip aan de Hinthamerstraat, waar hij een aantal keren noodgedwongen woonde, met een levensgrote muurschildering, onder meer met de klok van de Sint-Jan erop. Die klok staat op 5 over half 10, de tijd dat bewoners van het Inloopschip binnen moesten zijn om te mogen overnachten.

Dan blijft de vraag natuurlijk hoe daklozen dan aan een set nieuwe sokken kunnen komen. Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Wie een paar sokken van Let's do Goods koopt (à 12,50 euro) koopt voor dat bedrag meteen ook een tweede paar. Voor een dakloze dus. Althans, Let's do Goods schenkt die sokken aan de instelling in de bewuste gemeente die zich bekommert om dak- en thuislozen. Zo hebben al meer dan 50.000 sokken een weg gevonden.

Stichting de Loods

In Den Bosch is dat stichting De Loods. De sokken zijn daar te koop in de kringloopwinkel. Maar ook bij stadsklooster San Damiano aan de Van der Does de Willeboissingel is een verkooppunt. Op de website van Let's do Goods (letsdogoods.com) zijn alle ontwerpen van inmiddels tien steden te koop.

