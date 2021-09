Bossche vrouw maakte volgens politie pakketjes explosieven voor plofkraken

Flik-Flak kan met turnen, gymnastiek en onderwijs zonder subsidie, als...

23 september DEN BOSCH - Na dit jaar géén subsidie meer en een huur van bijna 280.000 euro per jaar aan de gemeente. Daarmee zou de gebruiker van de hal op de Maspoort in Den Bosch, die tegenwoordig de Plek heet, het in de ogen van sportwethouder Huib van Olden de komende tijd moeten kunnen redden. ,,Om ook over tien jaar nog een bruisend Flik-Flak te hebben.’’