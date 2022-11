Bossche vrouwenopvang krijgt meer privacy en luxe na miljoenenverbouwing

Originele letters van De Herven zijn terug in de ‘achtertuin’ van voormalig verpleeg­huis

DEN BOSCH - Het geriatrisch verpleeghuis langs de Bruistensingel in Den Bosch stond begin jaren zeventig nog moederziel alleen in waar niet veel later de bedaarde buurt De Herven zou verrijzen. Zaterdag aan het einde van de middag keerde een stukje geschiedenis terug. Een klein monumentje met acht letters op een steen: De Herven.

7 november