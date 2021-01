Bosschenaar (20) aangehouden voor plunderen supermarkt

Den Bosch droomt volop over de binnenstad, maar zijn dromen geen bedrog? ‘Het is wel érg ambitieus’

28 januari DEN BOSCH - Den Bosch wil veel zijn in 2030. Zo moet het tegen die tijd een toonaangevende datastad en de Cultuurstad van het Zuiden zijn en moet dat jaar hét jaar worden waarin de binnenstad de ‘meest dynamische binnenstad van Nederland' is. Dat staat in het Economisch Perspectief Brede Binnenstad dat de gemeente deze week presenteert. Een mooie doelstelling, maar of het haalbaar is?