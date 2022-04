Bosschenaar (39) langer vast voor betrokkenheid bij overval op Mark Gillis

Brabantse zussen Timmermans lopen van Amsterdam naar Den Bosch om geld op te halen voor Syrië

De 76-jarige Helmi Timmermans uit Helvoirt heeft de afgelopen week maar liefst honderdzestig kilometer gewandeld. Dat deed ze voor ‘Walk for Homs’, een wandeltocht ter ere van pater Frans van der Lugt die in 2014 werd doodgeschoten in Homs. Het doel van de tocht is geld ophalen voor de inwoners in Syrië, zodat zij hun land weer op kunnen bouwen.

