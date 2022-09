Bosschenaar bedreigt vader en broer in snackbar en wil Willem-Alexander bellen: ‘Ik ken zijn moeder’

Aanpassing bouwplan in Gasthuis­kwar­tier: meer woningen met middenhuur

DEN BOSCH - In het Bossche Gasthuiskwartier wijzigt de projectontwikkelaar 36 ‘goedkope’ koopwoningen in woningen in de middenhuur. Het gaat om huizen bij de Tolbrugstraat tegenover de Arena. De precieze prijzen zijn nog niet bekend.

