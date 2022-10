Bouwplan voor woningen aan Westwal aangepast: stadsvilla en drie appartementen

Station Den Bosch krijgt extra ov-fiet­sen om te zorgen dat reizigers niet meer misgrijpen

DEN BOSCH - Zo vanuit de trein de ov-fiets op, naar je werk of naar een concert in de Brabanthallen. Superhandig, maar niet als de fietsen op blijken te zijn en je te laat komt. Dat overkomt reizigers in Den Bosch nogal eens. De NS plaatst daarom extra ov-fietsen.

18 oktober