‘Ons Moeder’ nodigt uit tot (her)bezinning en reflectie: ‘Het heeft me aan het denken gezet over de relatie met mijn inmiddels overleden moeder’

Bestuurder 45 km/uur-wagentje neemt verkeerde afslag en belandt op A2: ‘Hartstikke gevaarlijk’

VUGHT - Een 45km-wagentje is dinsdagochtend rond 11.30 uur per ongeluk op de A2 beland. Volgens wijkagent Marcel de Rouw had de bestuurder een verkeerde afslag genomen bij Vught. ,,Er was geen sprake van kwade opzet.”

3 mei