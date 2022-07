Robotrechter kan helpen, maar mag (bliep-bliep) geen vonnis vellen: ‘Om rechtvaardig te zijn heb je ook emoties nodig’

Geld klotst tegen de plinten, maar Vught blijft waakzaam: ‘Werk aan spoor en N65 komt eraan’

VUGHT - In enkele jaren tijd van diep in de min naar miljoenen in de plus. Niets is zo grillig als het huishoudboekje van een gemeente. De inhoud van haar portemonnee wordt namelijk voor een groot deel bepaald door de bijdrage van het Rijk. En die valt nu voor Vught miljoenen mee.

5 juli