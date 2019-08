Brabanthallen was te laag voor Songfestival en Den Bosch had te weinig hotelkamers geblokkeerd

In en om Den Bosch zijn verder wel voldoende hotelkamers beschikbaar voor het Eurovisie songfestival, maar de gemeente kon geen zekerheid geven dat deze ook beschikbaar waren tijdens het evenement in 2020. Eerder gaven hoteliers in de stad in het Brabants Dagblad ook al aan geen kamers geblokkeerd te hebben, waar dat bijvoorbeeld voor het WK Handboogschieten wel gebeurde. De twee steden die nog wel in de race zijn voor de organisatie, Rotterdam en Maastricht, scoorden voor de selectiecommissie van het songfestival beter op dit punt. Den Bosch gaf zelf aan in het bidbook dat er meer dan zevenduizend hotelkamers in de regio aanwezig zijn (maximaal dertig minuten rijden).