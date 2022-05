Brand in Bossche binnenstad: ruim twintig winkels kunnen weer open na afsluiten lekke gasleiding

Brandweerlieden hielden met brandslangen toezicht bij de brand. ,,Zij wachten tot de gasleiding is afgesloten’’, zei de woordvoerder rond 10.00 uur. Rond 10.30 uur was het probleem verholpen en konden de winkels worden geopend. Volgens de woordvoerder was een aantal winkeliert gedupeerd omdat er geen stroom was. ,,Dat is vooral lastig voor winkeliers met een rolluik’’, aldus de woordvoerder.