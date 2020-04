Brand in cel bij penitentiaire inrichting in Vught

video Ene kant van de Maas is de andere niet in coronatijd

13 april ZALTBOMMEL/DEN BOSCH - In Gelderland zijn de dijkwegen met Pasen op slot voor motoren en fietsers vanwege corona, in Brabant niet. Dat valt niet overal even goed. ,,Het is alles of niks, niet half-half. Dit is weer zo typisch Nederlands.”