Brand uitgebroken bij palletbedrijf in Den Bosch

Erika Döll (70) blij dat de gemeente Den Bosch parkeer­klach­ten wil bespreken: ‘Dit is geweldig’

DEN BOSCH - ,,We gaan opnieuw met mevrouw in gesprek”, zegt een woordvoerder van de gemeente Den Bosch over de klachten van Erika Döll (70). In het Brabants Dagblad zei zij sinds begin 2019 zo’n 200 keer bij politie en gemeente te hebben gemeld dat auto’s worden geparkeerd op de invalidenparkeerplaats die de gemeente voor haar heeft ingericht aan de Zuid-Willemsvaart.

24 augustus