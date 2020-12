Branden in Zaltbommel, Poederoyen en Waardenburg

Families van buiten de EU, zij missen jullie: ‘Mijn opa en oma zie ik nu ook niet meer’

30 november DEN BOSCH - Hoe kan het dat iemand uit een ander werelddeel in coronatijd niet in Nederland welkom is, terwijl een EU-burger dat wél is? ,,Dit is meten met twee maten”, zegt Andrea Morales uit Den Bosch. En dús bracht ze 290 tekeningen naar het ministerie in Den Haag.