Braziliaanse kunstenaar maakt van saaie zijkant van een flat in Den Bosch één groot kunstwerk

Van 3 tot 9 mei komt Mishu naar Den Bosch om zijn werk te doen op de flat aan de Copernicuslaan. ,,De eerste van zijn soort in een Bossche woonwijk, en daar zijn we erg trots op’, aldus artistiek leider Jan-Henk van Ieperen van Kings of Colors. Voor Den Bosch is het een primeur, maar voor Mushi ook: het is de eerste mural die hij buiten Brazilië gaat maken.