Bruiloftsgast sjeest met 140 kilometer per uur over N-weg bij Berlicum

Cabaretier Thijs van de Meeberg is een schijterd geworden, vindt hij zelf

DEN BOSCH/VELDHOVEN - Hèhè, bijna anderhalf jaar na de geplande wereldpremière in de Verkadefabriek - vanwege corona - gaat de voorstelling Meer dan mogelijk van Thijs van de Meeberg (bijna 34 uit Den Bosch) dan toch in Brabant in première. Vandaag in Veldhoven. Maar eerst nog een beetje bijkomen van carnaval.

4 maart