Burgemeester krijgt bewoner niet uit huis waar hennepkwekerij zou komen

Slachtof­fers zijn emotioneel en ineens gaat het om schadever­goe­ding: ‘Een slaatje eruit zien te slaan?’

17 augustus DEN BOSCH - Tijdens rechtszaken komt het haast banaal over. Slachtoffers en nabestaanden vertellen vaak tot tranen toe geroerd over wat hen is aangedaan. En dan gaat het ineens over de schadevergoeding die zij eisen. Afrekenen in alle opzichten.