Burgemeester Mikkers schrikt van aantal feesten in schuren en zuipketen: ‘Dit gaan we zeer hard aanpakken’

De feestvierders zoeken elkaar volgens Mikkers op in schuren, garageboxen en velden in de bossen. ,,Afgelopen zaterdag hebben we nog een illegaal feest beëindigd in een anti-kraakpand in Den Bosch, bijna hartje centrum. Moedwillig dit soort activiteiten organiseren, omdat je weet dat het in de horeca niet mag, daar heb ik echt ontzettend veel moeite mee.’’