Burger en toerist betalen mee aan Bossche plannen, zoals verbouwing station en rondweg

Met Senioren­Bus naar huisarts of winkel: ‘Ik vond het voor schut maar ben blij dat ik de stap heb gezet’

VUGHT - Een boodschap, bezoek aan de dokter of een vriendin. Voor ouderen die niet ver meer kunnen lopen, fietsen of autorijden, is het soms een hele opgave. De SeniorenBus biedt uitkomst. In Vught staan al meer dan 100.000 ritjes op de teller. We reden een dagje mee.

19 mei