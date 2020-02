‘Cadeau’ uit Den Haag: 10 miljoen voor Noordoost-Brabant

Column Van artist impression naar realiteit: geen worstjes op grill maar betonblok­ken op Onderwijs­bou­le­vard

13:32 Za 15 feb. Het waren mooie impressies van D66, van een groene Onderwijsboulevard. Wandelende en chillende studentjes tussen groene boompjes en kleurrijke bloemetjes. Plots was in de straat ruimte voor een klein evenement of herfstbarbecue, waar nu nog auto's scheuren tussen die tienduizend studenten. Wie kan daar nou tegen zijn?