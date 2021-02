Celstraf geëist voor doodschudden baby. Vader: ‘Hij keek dwars door mij heen’

Onder overleden oud-voorzitter Hein Kurvers werd Kring Vrienden volkser

21 februari DEN BOSCH/ZALTBOMMEL - Naar nu pas bekend is geworden is op 12 februari oud-voorzitter Hein Kurvers van de Kring Vrienden 's-Hertogenbosch op 84-jarige leeftijd overleden. Kurvers was voor de eeuwwisseling zes jaar voorzitter van de cultuurhistorische vereniging die inmiddels meer dan 2300 leden telt en ruim 300 vrijwilligers.