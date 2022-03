Compleet gestripte auto in water bij Den Bosch gevonden

Trein staat stil op station Vught door agressieve man, conductri­ce doet aangifte

VUGHT - Een trein heeft zondagavond ruim een half uur stilgestaan op station Vught, omdat een passagier zich agressief gedroeg naar een conductrice. De man is meegenomen door de politie, maar het is niet bekend of hij ook is aangehouden.

