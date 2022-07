Corona is niet weg: dat voelt de Bossche cultuur

Met de langdurige sluiting in verband met de lockdown en daarna de lange tijd van grote onzekerheid of voorstellingen wel of niet door zouden kunnen gaan, hebben culturele instellingen in de stad het zwaar te verduren gehad. Daarvoor is een speciale compensatieregeling in het leven geroepen, maar die liep per 1 juli af. Het stadsbestuur ziet nu dat Bossche instellingen - net als veel collega’s elders - de klap nog niet te boven zijn. Daarom wordt de regeling nu tot het einde van het jaar verlengd.