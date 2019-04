David (23) in camper overvallen in Nieuw-Zeeland: ‘Ik voel het ritme van de klappen tegen mijn hoofd nog’

David leverde voor de rechtszaak een slachtofferverklaring van vier kantjes. ‘Het schrijven van de eerste zin, kost me langer dan de aanvaller nodig had om het leven van twee mensen compleet te veranderen’, staat er. David vertelt in de brief over die verschrikkelijke nacht langs de weg in de kop van het noordereiland.



Het gebeurt in de nacht van 2 op 3 augustus in Kaiwaka, een dorpje op honderd kilometer van Auckland. David en zijn Amerikaanse vriendin brengen hun zesde nacht door op het eiland, middenin de vakantie die een maand zou duren. Zoals in het land gebruikelijk is, parkeren ze hun camper op een parkeerplaats. Die vrijheid past bij Nieuw-Zeeland, dat te boek staat als vriendelijk en open.



Maar schijn bedriegt, waarschuwt de Rosmalenaar nu. ,,Rond 01.00 uur 's nachts werd er op de deur van de camper geklopt. Een man zei dat hij de eigenaar was van het terrein, en dat wij daar niet hadden mogen staan. Dat bleek achteraf niet waar, en ik voelde toen ook al dat het niet klopte. Hij hield zijn hand tussen de deur.”