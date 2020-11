De beer is los bij de pakketpost: ‘Ik stap 150 keer per dag uit mijn bus’

Dinsdag is één van de drukste dagen van de week, weet ze uit ervaring. In haar bus is dan zichtbaar dat mensen in het weekeinde weer massaal online gewinkeld hebben. Pakketbezorger Lianne de Jong kent haar pappenheimers. ,,Ik ben al dertig jaar in dienst, vanaf m’n 18de.’’



Haar carrière bij ‘Tante Pos’ liep mooi mee met de ontwikkeling van het bedrijf. Eerst bezorgde ze brieven, maar daarvan kwamen er steeds minder in de tas. Zes jaar geleden maakte ze de overstap naar het pakketbedrijf. Daar zag ze de vracht juist allengs groeien. Dit jaar zit de bus voller dan ooit. De coronacrisis heeft de online bestellingen aangewakkerd. Druk is het, geeft Lianne de Jong toe.



,,Naar de sportschool hoef ik niet. Ik stap gemiddeld 150 keer per dag uit m’n bus.’’ Ze sjouwt met van alles en nog wat langs de deuren. Een glimp van de verpakking, is voor de bezorgster genoeg om te vertellen wie de afzender is.